Fransa: AB ülkeleri harekete geçmeli! Siyonist işgale yeni yaptırım çağrısı

İrlanda'nın Wicklow kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına katılan Barrot, toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Barrot, toplantıda Filistin'deki durumu ele alacaklarını aktararak, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddetin arttığını, bu kişilerin terör eylemlerinin iki devletli çözümü tehdit ettiğini dile getirdi.

Bu eylemlerin ayrıca bölgenin güvenliğini "ipotek" altına aldığını vurgulayan Barrot, bölgede artan şiddetin ve Filistin topraklarının gasbının sona ermesi için İsrail hükümetine kararlı bir eylem çağrısında bulundu.

AB BU İŞGALİ DESTEKLEMEMELİ

Barrot, Batı Şeria'da Filistinlilere uygulanan şiddet hakkında "Sömürgeciliğin ve şiddetin sorumlularına karşı yeni yaptırım kararları alınmasını savunacağız" ifadesini kullandı.

AB'nin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarından gelen ürünlerin AB topraklarına yasa dışı şekilde girmesini kabul edemeyeceğini ifade eden Barrot, "Neden mi? Çünkü, burada yasa dışı şekilde işgal edilen topraklar söz konusu ve Avrupa Birliği ticaretiyle bu yasa dışı eylemi destekleyeme" diye konuştu.

Barrot, Avrupalı mevkidaşlarına, Filistin'deki genel seçimlerin organizasyonu için bu aydan itibaren bölgeye bir destek misyonu gönderilmesini teklif edeceğini belirterek, bu misyonun AB dışındaki ülkelere de genişletilmesini istediğini dile getirdi.

RUSYA’YA: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Almanya'da Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki insansız hava aracı (İHA) olayını "hibrit saldırı" olarak nitelendiren Barrot, Alman hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Barrot, "Bu Rusya'ya atfedilen bir saldırı ve Kremlin'in Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmaya yönelik uzun süreli girişimi" diyerek, Leipzig'deki olayın karşılıksız kalmayacağının altını çizdi.

Fransa'nın Almanya'nın Rusya'ya yönelik teklif ettiği yaptırımları destekleyeceğini dile getiren Barrot, "Biz de, (Rus) gölge filosunun bazı gemilerine karşı yaptırımlar teklif edeceğiz" ifadesini kullandı.

Barrot, Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen İHA bulunmasını "sert şekilde protesto etmek" için Rusya'nın Paris Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirtti.