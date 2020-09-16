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Aktüel İsrail'de BAE ve Bahreyn bayrakları sökülerek yerlerine Filistin bayrağı asıldı
Aktüel

İsrail'de BAE ve Bahreyn bayrakları sökülerek yerlerine Filistin bayrağı asıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:06:06 -
İsrail'de BAE ve Bahreyn bayrakları sökülerek yerlerine Filistin bayrağı asıldı

KUDÜS (AA) - İsrail'in kuzeyindeki Netanya kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn bayrakları indirilerek yerlerine Filistin bayrağı asıldı.

Tel Aviv'in Abu Dabi ve Manama yönetimiyle dün Beyaz Saray'da imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşması için Netanya kentindeki bir köprüye asılan BAE ve Bahreyn bayrakları İsrailli aktivistler tarafından protesto amacıyla indirildi.

Gece saatlerinde gizlice bu köprüdeki BAE ve Bahreyn bayraklarını söken aktivistler yerine Filistin bayrağını astı.

Aktivistler, o anlara ait kaydettikleri görüntüleri basınla paylaştı.

İsrail, dün Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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