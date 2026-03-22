İsrail’de "Arad" bilançosu netleşiyor: 7'si ağır 64 yaralı!

İran’ın dalgalar halinde gerçekleştirdiği füze operasyonunun en ağır sonuçlarından biri Arad kentinde yaşandı. Nükleer tesislerin bulunduğu Dimona ile komşu olan Arad’da, doğrudan isabet sağlayan füze sivil yerleşimleri ve binaları vurdu.

HELİKOPTERLERLE TAHLİYE EDİLDİLER

Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra ağır yaralıların nakli için askeri helikopterlerin sevk edildiği belirtildi. Toplam 64 yaralının hastanelere ulaştırıldığı, bunlardan 7’sinin durumunun kritik olduğu ifade edildi. 15 kişinin orta, 42 kişinin ise hafif yaralı olduğu kaydedildi.

ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

Füzenin isabet ettiği noktalarda çöken yapılar ve ağır hasar alan en az 9 bina nedeniyle ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Sağlık görevlileri, enkaz altında kalanlar olabileceği ihtimaliyle bölgede titiz bir çalışma yürütürken, yaralı sayısının artabileceği uyarısı yapıldı.

GÜNEYDE FÜZE YAĞMURU

İran’ın İsrail’in güneyini hedef alan saldırılarında birçok noktaya füze parçaları düşerken, Arad ve Dimona kentleri "doğrudan isabet" alan merkezler oldu. Dimona'da da onlarca yaralı olduğu belirtilirken, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinin bu füzeleri neden önleyemediği konusu ülkenin en büyük tartışma maddesi haline geldi.