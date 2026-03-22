  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan‘dan Nevruz mesajı Yeni metro hattında geri sayım başladı: İstanbul’da ulaşım süreleri yarıya düşüyor! CHP'den İstanbul'a bayram hediyesi (!) Türkiye'den dev operasyon 'Gizli Silah' iddiaları ortaya atılmıştı... İngiltere doğruladı! Havada sıcak saatler! İsrail savaş uçağına saldırı A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur? İsrail'in uçak yakıt depoları havaya uçuruldu İsrail Tahran’a saldırdı: 7 çocuk şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Yerli “Süper Şimşek” envantere girdi! Hedef şaşırtan yeni nesil İHA sahada
İsrail'de "Arad" bilançosu netleşiyor: 7'si ağır 64 yaralı!

İran’ın misilleme saldırılarında İsrail’in güneyindeki Arad kentine düşen balistik füze, bölgede büyük bir yıkıma ve ağır yaralanmalara yol açtı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan isabet alan kentte 7’si ağır olmak üzere toplam 64 kişinin hastaneye kaldırıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İran’ın dalgalar halinde gerçekleştirdiği füze operasyonunun en ağır sonuçlarından biri Arad kentinde yaşandı. Nükleer tesislerin bulunduğu Dimona ile komşu olan Arad’da, doğrudan isabet sağlayan füze sivil yerleşimleri ve binaları vurdu.

HELİKOPTERLERLE TAHLİYE EDİLDİLER

Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra ağır yaralıların nakli için askeri helikopterlerin sevk edildiği belirtildi. Toplam 64 yaralının hastanelere ulaştırıldığı, bunlardan 7’sinin durumunun kritik olduğu ifade edildi. 15 kişinin orta, 42 kişinin ise hafif yaralı olduğu kaydedildi.

ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

Füzenin isabet ettiği noktalarda çöken yapılar ve ağır hasar alan en az 9 bina nedeniyle ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Sağlık görevlileri, enkaz altında kalanlar olabileceği ihtimaliyle bölgede titiz bir çalışma yürütürken, yaralı sayısının artabileceği uyarısı yapıldı.

GÜNEYDE FÜZE YAĞMURU

İran’ın İsrail’in güneyini hedef alan saldırılarında birçok noktaya füze parçaları düşerken, Arad ve Dimona kentleri "doğrudan isabet" alan merkezler oldu. Dimona'da da onlarca yaralı olduğu belirtilirken, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinin bu füzeleri neden önleyemediği konusu ülkenin en büyük tartışma maddesi haline geldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23