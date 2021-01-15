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Dünya İsrail'de ağızları açık bırakan olay: Yaşlı kadına 5 doz aşı yapıldı! Yan etki...
Dünya

İsrail'de ağızları açık bırakan olay: Yaşlı kadına 5 doz aşı yapıldı! Yan etki...

İsrail'de 67 yaşındaki bir kadına art arda 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Kadında herhangi bir yan etki görülmediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 09:01:00 -
İsrail'de ağızları açık bırakan olay: Yaşlı kadına 5 doz aşı yapıldı! Yan etki...

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Batı Kudüs'teki Maccabi Sağlık Merkezi'nde kimliği açıklanmayan 67 yaşındaki bir kadına, Kovid-19 aşısının yer aldığı şişedeki 150 miligramın tamamının uygulandığı belirtildi.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 5 dozunun birden yapıldığı kadının Batı Kudüs'teki bir hastanede gözetim altında tutulduğu ve herhangi bir yan etki gözlenmediği ifade edildi.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 20 Aralık'ta Kovid-19'a karşı toplu aşılama başlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 1 milyon 937 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı, 3 bin 846 kişi virüsten hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 523 bini aştı.

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