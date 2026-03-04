  • İSTANBUL
İsrail’de Adidas mağazası vuruldu: Saldırı sonrası şirketten açıklama

Adidas’ın ticari operasyonlardan sorumlu başkanı Mathieu Sidokpohou, İsrail’de bulunan mağazalarından birinin bombalı saldırıya uğradığını duyurdu.

Almanya merkezli spor giyim üreticisi Adidas'ın ticari işlerden sorumlu başkanı Mathieu Sidokpohou bugün yaptığı açıklamada şirketin İsrail'deki mağazalarından birinin bombalı bir saldırının hedefi olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Sidokpohou basın toplantısında gazetecilere "İsrail'de üç gün önce saldırıya uğrayan bir franchise (bayi) mağazamız vardı" dedi. Saldırının gerçekleştiği sırada mağazanın kapalı olduğunu söyleyen Sidokpohou herhangi bir kişinin olaydan etkilenmediğini belirtti.

Sidokpohou, "O bölgede bizim için en önemli şey iş değil. Önce insan" şeklinde konuştu. Adidas CEO'su Bjorn Gulden de aynı basın toplantısında "Şu anda sığınaklarda oturan insanlarımız var" ifadelerini kullandı.

Gulden, Adidas'ın Orta Doğu'daki kapalı mağazalardan elde ettiği gelir üzerinde bir etki yaşamasını beklediklerini dile getirdi ve bölge üzerinden hava kargo yoluyla gönderilen bazı ürünlerde gecikme olabileceğinin altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı ortak saldırı başlatmasından sonra tırmanan çatışma sonucunda Dubai ve Orta Doğu merkezli alışveriş sektörü sekteye uğradı. Birçok mağaza geçici olarak kapandı veya asgari personelle faaliyet gösterdi. Çatışmadan etkilenen bölgedeki altı ülkede Adidas'ın 350 zincir ve franchise mağazasında yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor.

