İsrail zulmü durmuyor: Elleri yatağa kelepçeli olarak doğum yapacak!

Filistin toprakları ve müslümanlar için yeryüzündeki en kutsal 4 Mescid’den ikisi olan Mescid-i Aksa Haremi Şerifi ve İbrahim (a.s.) ve soyundan gelen nice peygamberlerin kabri-makamının olduğu El Halil’deki Halilur’rahman Camii, Siyonist işgalci güçlerin kanlı ellerinde halen esir.

İnsan hakları ihlallerinin dünyanın gözü önünde cereyan ettiği Filistin topraklarında Siyonist rejime karşı Kuva-i Milli’ye ruhu ile halen mücadele veriyor. Siyonist rejim Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarını Müslümanlar için açık hava hapishanesine çevirmeye ve uyguladıkları politikalarlada o toprakları yaşanmaz kılmaya devam ediyor.

Direnişçiler İsrail zindanlarında zulüm görüyor

Siyonist rejimin çeşitli bahanelerle tutukladığı ve ‘’terörist’’ ilan ettiği Filistin’liler içerisinde en büyük dram ise çocuk ve kadın esirler arasında yaşanıyor. Bunlardan biride haberimize konu olan Filistin’li kadın esirlerden sadece biri olan Anhar Alddik! Anhar, 9 aylık hamile ve doğum yapmasına sayılı günler kaldı. Siyonist rejim hamile olan kadın esirleri doğum esnasında elleri yatağa kelepçeli bir şekilde doğum yapmasına izin veriyor. En temel insan hakkına karşı bu denli bir uygulamayla ihlallerde bulunan Siyomist rejim ise yıllardır sürdürdüğü bu uygulamayı tepkilere rağmen sona erdirmiyor!

Anhar Alddik elleri kelepçeli bir şekilde doğum yapacak

"En iyi Filistin’li ölü Filistin’lidir!" mottosunu bir politika haline getiren Siyonist rejim bütün tepkilere rağmen bu uygulamadan geri adım atmıyor. Son mağdur ise , Anhar Alddik! Anhar, 4 aylık hamile iken esir edildi ve İsrail zindanlarına kondu. Haftalardır zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Anhar’ın bu dramı ailesine yazdığı mektupta ise daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor… Esir kadınlara karşı bu zalimce uygulamadan habersiz olan dünya Müslümanları ise derin bir sessizlik içerisinde. Ancak Anhar’ların dramı ise devam ediyor.

İşte Siyonist zindanlarında demir döşeklerde yatırılan ve hapishanede elleri kelepçeli bir şekilde doğum yapacak olan Anhar Alddik’in ailesine yazdığı mektup: