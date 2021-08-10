  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
YKS'de barajın düşürülmesi konusunda YÖK'ten flaş adım
Reisi ile Macron ‘nükleer anlaşmayı’ görüştü! Gerginlik devam edecek mi?
ABD’den Çin’e uyarı: Çatışmanın ciddi küresel sonuçları olur
ABD'den tarihi itiraf: Çin'in gerisinde kaldık
Dünya İsrail, Yunanistan'a yangınlarla mücadeleye destek için 3 adet uçak gönderiyor
Dünya

İsrail, Yunanistan'a yangınlarla mücadeleye destek için 3 adet uçak gönderiyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e İsrail'in Yunanistan'a orman yangınları ile mücadelede destek olmak amacıyla 3 adet uçak göndermeyi planladığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 13:53:00 -
İsrail, Yunanistan'a yangınlarla mücadeleye destek için 3 adet uçak gönderiyor

Orman yangınları ile mücadele etmeye devam eden Yunanistan'a, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten destek açıklaması geldi.

İsrail Başbakanlık ofisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bennett'in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinde, Yunanistan'da halihazırda söndürme çalışmalarına yardım eden 15 İsrailli itfaiyeciye ek olarak İsrail'in, mücadeleye destek olmak amacıyla 3 adet uçak göndermeyi planladığını aktardığı ifade edildi.

Başbakanlık, "Başbakan Naftali Bennett, bu akşam Miçotakis ile görüştü ve Yunanistan'daki orman yangınlarını söndürmeye yardımcı olmak için 2 yangın söndürme uçağının kalkışını onayladığını bildirdi" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Başbakanlık, 1 adet hava kuvvetleri nakliye uçağı, mürettebat için ekipmanla birlikte hareket edeceğini belirtti.

Öte yandan, Başbakan Miçotakis dün yaptığı açıklamada, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki herhangi bir başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz vermişti.

Ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Çavuşoğlu'nun ise görüşmede, Türkiye'nin Yunanistan'daki orman yangınlara destek amacı ile 2 yangın söndürme uçağı göndereceğini belirttiği ifade edilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay