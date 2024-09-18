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Gündem İsrail yine saldırdı! Lübnan'da yine çağrı cihazları patladı
Gündem

İsrail yine saldırdı! Lübnan'da yine çağrı cihazları patladı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 17:32:00 - 2024-09-18 17:47:33
İsrail yine saldırdı! Lübnan'da yine çağrı cihazları patladı

İsrail ikinci saldırıyı gerçekleştirdi. Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut'un güney banliyölerinde iletişim cihazları patladı.

EN AZ İKİ BÖLGEDE PATLAMA SESİ GELDİ

Reuters haber ajansı muhabirleri, bugün başkentin güneyindeki farklı bölgelerde en az iki patlama sesi duyduklarını aktardı. Patlamalara neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı.

LÜBNAN'DA İKİNCİ SALDIRI

Dünkü saldırının ardından bugün bir defa daha Lübnan’da patlamalar meydana geldi. Hizbullah mensuplarının telsizleri patladı, çok sayıda kişi yaralandı.

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