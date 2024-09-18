İsrail yine saldırdı! Lübnan'da yine çağrı cihazları patladı
İsrail ikinci saldırıyı gerçekleştirdi. Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut'un güney banliyölerinde iletişim cihazları patladı.
EN AZ İKİ BÖLGEDE PATLAMA SESİ GELDİ
Reuters haber ajansı muhabirleri, bugün başkentin güneyindeki farklı bölgelerde en az iki patlama sesi duyduklarını aktardı. Patlamalara neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı.
LÜBNAN'DA İKİNCİ SALDIRI
Dünkü saldırının ardından bugün bir defa daha Lübnan’da patlamalar meydana geldi. Hizbullah mensuplarının telsizleri patladı, çok sayıda kişi yaralandı.
Medya
İsrail’in çağrı cihazlarının uzaktan patlatması sonrası gündem oldu! Kurtlar Vadisi yıllar önce aynı konuyu böyle işlemiş