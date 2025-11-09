  • İSTANBUL
İsrail yine Lübnan'ı vurdu! İHA'lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Dünya

İsrail yine Lübnan’ı vurdu! İHA’lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail yine Lübnan’ı vurdu! İHA’lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Terör devleti yine rahat durmadı. Israil’in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan iki devlet arasındaki ateşkese rağmen İsrail’in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ortaya çıktı.

Orta Doğu’yu adeta kana bulayan terör devleti İsrail, masum insanları katletmeye devam ediyor. Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Mercayun ilçesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Mercayun ilçesinde Savvane-Hırbet Silim yolunda bir araç İsrail ordusuna ait İHA tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail ordusunun dün Nebatiye'de 3 araca düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

İSRAİL, ATEŞKESİ BİNLERCE KEZ İHLAL ETTİ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

