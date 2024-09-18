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Gündem İsrail, yeni hedefini resmen açıkladı! O ülkeye savaş açacak
Gündem

İsrail, yeni hedefini resmen açıkladı! O ülkeye savaş açacak

Yeniakit Publisher
2024-09-18 21:06:00 -
İsrail, yeni hedefini resmen açıkladı! O ülkeye savaş açacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da son 24 saat içinde yaşanan ikinci patlamanın ardından İsrail'in stratejik odağının Lübnan'a kaydığını ve savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı.

Gallant, Hayfa'daki bir hava üssünde yaptığı açıklamada, "Ağırlık merkezimizi kuzeye kaydırıyoruz. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye yönlendiriyoruz" dedi.

Gallant, "Savaşta yeni bir aşamaya girdiğimizi düşünüyorum ve bu süreçte uyum sağlamamız, zamanla tutarlılığımızı korumamız gerekiyor. Bu savaş büyük cesaret, azim ve kararlılık gerektiriyor" şeklinde konuştu. İsrail'in kuzeydeki saldırılarının, tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak olduğunu belirten Gallant, Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirlerin de akılda tutulduğunu ifade etti.

Lübnan genelinde son 24 saat içinde önce çağrı cihazlarında, ardından da telsizlerde patlamalar meydana geldi. Lübnanlı yetkililer bu patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Önceki gün yaşanan patlamada 12 kişi, bugünkü patlamada ise 9 kişi hayatını kaybetti.

 

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