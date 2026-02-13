  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Mehmet Şimşek: Doğrudan yatırım son 10 yılın en yüksek seviyesinde Sürenin dolmasına 2 gün kaldı! Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı ABD ile Tayvan arasında dev ticaret hamlesi! Pekin'i ayağa kaldıracak o imza sonrası bölgede kartlar yeniden karılıyor BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde… Uzman isim CHP'li beceriksiz yönetimi uyardı: İzmir'de barajlar doluyor ama... Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek İtirafçı olan başkan yardımcısından yeni ifşalar! Meclis üyelerine verilen devasa rüşvete bakın Protestoların bastırılması toplumsal öfkeyi ortadan kaldırmadı İran patlamaya hazır bomba gibi Dünyada milyonlar açlıkla boğuşuyor! ‘Sevgililer günü’ tuzağına servet
Teknoloji İsrail yazılımı Paragon ifşa oldu: Casus yazılımda büyük sızıntı
Teknoloji

İsrail yazılımı Paragon ifşa oldu: Casus yazılımda büyük sızıntı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail yazılımı Paragon ifşa oldu: Casus yazılımda büyük sızıntı

İsrailli casus yazılım şirketi Paragon Solutions’ta bir çalışanın LinkedIn’de paylaştığı ve hassas izleme paneli detaylarını açığa çıkaran fotoğrafın kısa sürede silinmesine rağmen X’te hızla yayılması, uzmanlara göre şirketin operasyonel güvenliğini zedeleyen ve geri döndürülmesi mümkün olmayan ciddi bir sızıntıya dönüştü.

Fotoğraf, Paragon’da hukuk danışmanı olarak görev yapan bir çalışan tarafından LinkedIn’de paylaşıldı. Görüntüde, arka planda yer alan bir kontrol panelinin hassas teknik bilgiler içerdiğinin fark edilmesi üzerine paylaşım kısa sürede silindi. Ancak görüntü, özellikle X platformunda hızla yayıldı.

KONTROL PANELİNDEKİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sızan fotoğrafta yer alan ekranda şu bilgilere rastlandığı belirtildi:

• Çekya bağlantılı “Valentina” adlı numara

• 10 Şubat 2026 tarihli kayıtlar

• Şifreli uygulamalara yönelik aktif izleme

• WhatsApp gibi platformlara yönelik “zero-click” açıklarının kullanımı

Bu verilerin, Cyberwebspider kaynaklı analizlere dayandırılarak paylaşıldığı aktarıldı.

“GERİ DÖNÜLEMEZ BİR SIZINTI”

Siber güvenlik araştırmacısı Jor van Bergen, görüntünün kısa sürede farklı platformlara kopyalandığını belirterek, artık tamamen kontrol dışına çıktığını söyledi.

Van Bergen’e göre panel, hesapları, uygulamaları ve iletişim trafiğini takip edebilecek kapasiteye sahip. Bu durum, şirketin operasyonel güvenliği açısından ciddi bir zaaf olarak değerlendiriliyor.

CİTİZEN LAB: TAM ANLAMIYLA FELAKET

Kanada merkezli Citizen Lab’in önde gelen araştırmacılarından John Scott-Railton, yaşanan sızıntıyı “operasyonel güvenlik açısından tam anlamıyla felaket” olarak tanımladı.

Scott-Railton, casus yazılım sektöründe gizliliğin hayati önemde olduğunu, bu tür bir açığın hem müşterileri hem de hedef alınan kişileri riske attığını vurguladı.

GRAPHİTE YAZILIMI YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, Paragon’un geliştirdiği “Graphite” adlı izleme aracına yönelik eleştirileri de yeniden gündeme taşıdı. İnsan hakları savunucuları, söz konusu yazılımın gazeteciler ve aktivistlere karşı kullanıldığı iddialarını uzun süredir dile getiriyor.

Şirket, 2025’in başlarında da benzer “zero-click” saldırılarıyla gündeme gelmişti.

HÜKÜMET BAĞLANTILARI TARTIŞILIYOR

Bazı raporlara göre Paragon’un müşterileri arasında Avustralya, Kanada, Danimarka, Güney Kıbrıs, İsrail, Singapur ve ABD bulunuyor.

ABD yönetimi, Ocak 2025’te şirketin yazılımının Immigration and Customs Enforcement (ICE) operasyonlarında kullanıldığını resmen kabul etmişti.

Uzmanlardan küresel uyarı

Uzmanlara göre yaşanan sızıntı:

• Gizli operasyonların ifşa edilmesi

• Hedef kişilerin tehlikeye girmesi

• Uluslararası hukuk ihlali iddialarının güçlenmesi

gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Olayın, casus yazılım sektörüne yönelik küresel denetim ve düzenleme çağrılarını artırması bekleniyor.

Olimpiyatlara siber darbe girişimi: Rus hackerlar İtalya’yı hedef aldı
Olimpiyatlara siber darbe girişimi: Rus hackerlar İtalya’yı hedef aldı

Dünya

Olimpiyatlara siber darbe girişimi: Rus hackerlar İtalya’yı hedef aldı

Yeni siber silah: Sıfır tıklamayla sızan tehdit
Yeni siber silah: Sıfır tıklamayla sızan tehdit

Teknoloji

Yeni siber silah: Sıfır tıklamayla sızan tehdit

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23