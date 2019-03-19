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İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, Yunanistan ve İsrail'in Türkiye'yi izlemek için Girit Adası'nda radar kurduğunu iddia etti.

19 Mart 2019 Salı 16:33
İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

İsrail Haaretz gazetesi; İsrail ve Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'deki nakliye trafiğini izlemek için Girit Adası'nda bir radar istasyonu kurdukların yazdı. Gazete, kurulan radarın İsrail'in ve Yunanistan'ın yanı sıra Kıbrıs'ın da güvenlik çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürdü.

İsrail gazetesi Haaretz, radarın uzun mesafedeki trafiği tespit etme ve izleme yeteniğine sahip olduğunu belirterek; iki ülkenin de, radar tarafından izlenen verilere ücretsiz erişim hakkına sahip olacağını yazdı.

‘Türkiye ve Hizbullah izlenecek'

Gazetenin haberine göre; Girit'teki radar istasyonu, hem Doğu Akdeniz'de, hem de Akdeniz'deki uluslararası sularda Lübnan Hizbullah'ın deniz yoluyla gerçekleştirebileceği muhtemel saldırısını izlemek ve engellemek amacını taşıyor.

Radarın, Kıbrıs Adası açıklarındaki gaz platformların korunması, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile İsrail'in güvenlik çıkarlarının korunmasında fayda sağlayacağı bildirilirken; Suriye, Lübnan ve Türkiye hakkında da bilgi toplamada yardımcı olacağı öne sürüldü.

Kudüs'te ilginç toplantı

Ortak radar ağlarının Girit'te konuşlandırılmasıyla ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu hafta Kudüs'te, Yunan mevkidaşı Alexis Çipras, Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nicos Anastasiedas ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluşması planlanıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu Pazar günü yaptığı açıklamada, liderlerin İsrail'den Avrupa'ya bir gaz boru hattı kurulmasını tartışacaklarını söylemişti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:33
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