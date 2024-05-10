İsrail ve destekçilerinin hevesleri, ancak böyle kursaklarında kalır

Abdullah Aslan, siyonist İsrail’in katliamlarına karşı yeterli tepkinin gösterilmemesinden yakındı. “Vahşete karşı tepkiler çeşitlendirilse ve dünyayı zalimlere dar edecek boyutlarda bütün cihana yayılsa, işte o zaman sadece Filistin’deki işgalciler değil, bütün destekçilerinin de hevesleri kursaklarında kalacaktır” diyen Aslan, Doğruhaber gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Filistin Gazze meselesi vicdan sahibi herkesin meselesi olmaya devam ediyor. Azgın güruhun bu seferki hedefi Refah oldu.

(…)

Katliamların başladığı günden bu yana en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli katledildi, şehit edildi. 78 bin 108 Filistinli de yaralandı.

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İşgalci israil vahşette sınır tanımıyor. Sivil inisiyatiflerin bütün her yerde tepki çıtasını yükseltmeleri gerekiyor. Taşın, toprağın, ağacın adeta dile gelerek siyoniste dünyayı dar edeceği günlerin yakın olmasını diliyorum.

Kesinlikle bu barbarlık böyle devam etmez, edemez. Ederse, tüm insanlığın yok olacağı kıyamet yakındır demektir.

Vahşete karşı tepkiler çeşitlendirilse ve dünyayı zalimlere dar edecek boyutlarda bütün cihana yayılsa, işte o zaman sadece Filistin’deki işgalciler değil, bütün destekçilerinin de hevesleri kursaklarında kalacaktır.”