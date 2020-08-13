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Aktüel

İsrail ve BAE’den heyetlerin gelecek haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacakları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:31:59 -
İsrail ve BAE’den heyetlerin gelecek haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacakları açıklandı.
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