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Gündem İsrail vahşetine karşı Filistin için üçlü koalisyon
Gündem

İsrail vahşetine karşı Filistin için üçlü koalisyon

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin’de yaşanan drama dur demek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al-Maliki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi birlikte New York’a gitti.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 15:25:00 -
İsrail vahşetine karşı Filistin için üçlü koalisyon

 Yeni Akit/Ankara 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin’de yaşanan drama dur demek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al-Maliki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi birlikte New York’a gitti.

"İsrail vahşetine karşı duracağız"

Filistin’de yaşanan drama BM Genel Kurulu’nda dur demek için bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al-Maliki ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi birlik New York’a gitti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kardeşlerim #Filistin DB Riad Malki ve #Pakistan DB Şah Mahmud Kureyşi ile birlikte New York için yola çıktık! BM Genel Kurulunda İsrail vahşetine karşı duracağız, Filistinli kardeşlerimizi beraber savunacağız” ifadelerini kullandı.

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