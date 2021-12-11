İsrail vahşeti sürüyor: Şehit ve yaralılar var!
Kudüs ve Batı Şeria’nın birçok kentinde Cuma namazından sonra başlayan protestolara müdahale eden siyonist İsrail askerleri 1 kişiyi şehit ederken, 200’e yakın kişiyi yaraladı.
Katil İsrail güçleri Filistin’de kan dökmeye devam ediyor. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Nablus kentinin güneyindeki Beita kasabasındaki protestolara İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 200’e yakın kişi ise yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protestolara katılan 31 yaşındaki Jamil Abu Ayyash'ın Jabal Sabih bölgesinde çıkan çatışmalarda İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldüğü duyuruldu.
Açıklamada, Ayyash'ın Rafidia Hastanesi'ne kalbi durmuş ve başından vurulmuş halde geldiği aktarıldı.