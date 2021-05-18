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Dünya “İsrail üniversitelerindeki Filistinliler tehlikede”
Dünya

“İsrail üniversitelerindeki Filistinliler tehlikede”

İsrailli Arap milletvekili Sami Abu Shehadeh, İsrail üniversitelerinde okuyan Filistinli öğrencilere saldırı ihtimaline karşı Yüksek Öğretim Konseyi’nden koruma talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 14:34:00 -
“İsrail üniversitelerindeki Filistinliler tehlikede”

Münübe Yılmaz

İsrail parlementosundan Arap milletvekili Sami Abu Shehadeh, İsrail üniversitelerinde okuyan Filistinli öğrencilere saldırı ihtimaline karşı Yüksek Öğretim Konseyi’nden koruma talep etti. Filistinli öğrencilerin Ben Gurion Üniversitesi’nde ve bölgedeki caddelerde İsrailliler ve polis tarafından saldırıya uğramasının ardından açıklama yapan Shehadeh, üniversitelere silah olarak kullanılacak herhangi bir eşyayı taşıyan öğrencilerin girişinin yasaklanması yönünde çağrıda bulundu. Üniversitelerdeki öğrencilerinin politik görüşlerini rahat bir şekilde ifade etmelerine de izin verilmesi gerektiğini kaydeden Shehadeh, “İsrail üniversitelerinde kendilerini güvenlikten yoksun hisseden Arap öğrencilerimizi korumak en temel görevimizdir” ifadesinde bulundu. Dünyanın her yerinde polislerin görevlerinin ülkedeki vatandaşları korumak olduğuna dikkat çeken Shehadeh, İsrail’deki polislerin bunun aksini yaparak, yollarda ve üniversitelerdeki Filistinli öğrencilere saldırdığını söyledi.

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