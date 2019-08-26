İsrail uçakları Gazze’yi vurdu İsrail uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait askeri bir noktayı vurdu.

İsrail uçakları, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait askeri bir noktayı vurdu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait askeri noktayı vurduğunu belirtti. Açıklamada, hava saldırısının, dün Gazze Şeridi’nden İsrail’e atılan roketlere karşılık olarak düzenlendiğini ifade edildi. Filistinli kaynaklarına göre, saldırıda hiç kmsenin yaralanmadığı bildrildi. İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze’den İsrail’in güneyndeki Sidrot bölgesine 3 roket atıldığı, bunlardan 2’sinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtilmişti.

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