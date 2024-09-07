İsrail tarafından öldürülen küçük çocuk: İsrail Gazze'de bir bebeği açlıktan öldürdü... Yürek burktu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik işgal ve ablukası sebebiyle bir bebek daha açlıktan can verdi.

Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus'ta açlık sebebiyle tedavi gören kız bebek Yakin el Astal'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzun süreli açlığa ve susuzluğa maruz kalan küçük çocuk bölgedeki tedavi imkanlarının yetersizliği sebebiyle kurtarılamadı.

Yetersiz beslenme ve açlık, özellikle bebeklerin ve çocukların vücutlarına geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar veriyor.

Açlık sebebiyle vücudu zarar gören ve tedavi altına alınan siviller özel bakıma gereksinim duyuyor. İsrail ablukası sebebiyle bu bakım mümkün olmadığı için birçok sivil yaşamını yitiriyor.

Son rakamlara göre Gazze'de 7 Ekim'den bu yana açlık ve susuzluğa bağlı komplikasyonlar sebebiyle 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiş durumda.

Söz konusu rakamlar hastanelere ulaşan kişileri yansıtıyor. Evlerinde mahsur kalan ve açlık sebebiyle can veren kişilere dair rakamlar ise bilinmiyor.