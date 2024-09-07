  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail tarafından öldürülen küçük çocuk: İsrail Gazze'de bir bebeği açlıktan öldürdü... Yürek burktu
Dünya

İsrail tarafından öldürülen küçük çocuk: İsrail Gazze'de bir bebeği açlıktan öldürdü... Yürek burktu

Yeniakit Publisher
2024-09-07 23:58:00 - 2024-09-08 00:02:41
İsrail tarafından öldürülen küçük çocuk: İsrail Gazze'de bir bebeği açlıktan öldürdü... Yürek burktu

İsrail işgali, kalleşçe saldırılar ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde bir bebeğin daha açlık sebebiyle can verdiği bildirildi. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik işgal ve ablukası sebebiyle bir bebek daha açlıktan can verdi.

Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus'ta açlık sebebiyle tedavi gören kız bebek Yakin el Astal'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzun süreli açlığa ve susuzluğa maruz kalan küçük çocuk bölgedeki tedavi imkanlarının yetersizliği sebebiyle kurtarılamadı.

Yetersiz beslenme ve açlık, özellikle bebeklerin ve çocukların vücutlarına geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar veriyor.

Açlık sebebiyle vücudu zarar gören ve tedavi altına alınan siviller özel bakıma gereksinim duyuyor. İsrail ablukası sebebiyle bu bakım mümkün olmadığı için birçok sivil yaşamını yitiriyor.

Son rakamlara göre Gazze'de 7 Ekim'den bu yana açlık ve susuzluğa bağlı komplikasyonlar sebebiyle 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiş durumda.

Söz konusu rakamlar hastanelere ulaşan kişileri yansıtıyor. Evlerinde mahsur kalan ve açlık sebebiyle can veren kişilere dair rakamlar ise bilinmiyor.

İngiltere'den İran açıklaması: İsrail'e misilleme yapabilir! Kelimeler dikkat çekiyor
İngiltere'den İran açıklaması: İsrail'e misilleme yapabilir! Kelimeler dikkat çekiyor

Dünya

İngiltere'den İran açıklaması: İsrail'e misilleme yapabilir! Kelimeler dikkat çekiyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı her şeyi anlattı: Şehri kaybetmemek için her şeyi yapıyoruz!
Ukrayna Genelkurmay Başkanı her şeyi anlattı: Şehri kaybetmemek için her şeyi yapıyoruz!

Dünya

Ukrayna Genelkurmay Başkanı her şeyi anlattı: Şehri kaybetmemek için her şeyi yapıyoruz!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23