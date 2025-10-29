  • İSTANBUL
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail tankları bir kez daha Suriye topraklarında!

İsrail güçleri, Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra vilayeti kırsalına yeniden bir baskın gerçekleştirdi. Birkaç gün önce de beş askeri araçla El Semdaniye el Şarkiye köyüne giren İsrail ordusu, bölgedeki varlığını sürdürmeye devam ediyor.

İsrail güçleri, Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra vilayeti kırsalına yeniden bir baskın gerçekleştirdi. Birkaç gün önce de beş askeri araçla El Semdaniye el Şarkiye köyüne giren İsrail ordusu, bölgedeki varlığını sürdürmeye devam ediyor.

İsrail ordusu birkaç gün önce de beş askeri araçla Kuneytra iline bağlı El Semdaniye el Şarkiye köyüne girmişti.

İsrail işgal güçleri Suriye'nin güneyindeki Kuneytra vilayeti kırsalına bir kez daha baskın düzenledi.

Suriye devlet televizyonunun Salı günü bildirdiğine göre, dört İsrail tankı ve çok sayıda askeri araç Kuneytra vilayeti kırsalına girdi.

İsrail güçlerinin bir dizi ağacı kökünden söktüğü ve terk edilmiş bir askeri kışladaki prefabrik odaları yıktığı belirtildi.

İsrail ordusu birkaç gün önce de beş askeri araçla Kuneytra iline bağlı El Semdaniye el Şarkiye köyüne girmişti.

Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinden bu yana İsrail, Suriye içindeki askeri bölgelere yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail işgal kuvvetleri ayrıca ülkenin güneyine de girerek 1974 ateşkesinin bir parçası olarak kurulan silahtan arındırılmış bölgeyi işgal etti.

İsrail ile Suriye arasında daha önce yapılan birkaç tur müzakerede iki taraf arasındaki gerilimi azaltacak bir güvenlik anlaşmasına varılamamıştı.

Kaynak: Mepa News

