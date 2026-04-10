  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’da çocuklar öldürülürken, bölge kan gölüne dönmüşken hangi pastadan bahsediyorsun Davutoğlu? Bir CHP'li belediye daha operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı verildi Hizbullah, işgal altındaki Kuzey Filistin'e füze saldırılarını yeniden başlattı Aile meclisi karar verdi diri diri yaktılar! Kocaeli’de vahşetin perdesi aralandı Yine Tanju Özcan, yine skandal! 'Paralar toplandı, tek bir kurban bile kesilmedi' SGK Başuzmanı canlı yayınında asgari ücrete ara zam olup olmayacağını açıkladı! CHP’de "Eksen Kayması" mı? Beypazarı Belediye Başkanı’ndan BBP’ye Sürpriz Ziyaret! CHP’de "Koltuk Değişti, Zihniyet Değişmedi" Kavgası: Özdemir ve Altaylı Birbirine Girdi! 'Netanyahu hapse girebilir!' Suudi Arabistan'da enerji tesislerine ağır darbe: Petrol akışı kesildi!
Gündem

İsrail Sumud Filosu'na saldırmıştı... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan terör soruşturması!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na terör oluşumu İsrail tarafından silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin 35 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan ve kamuoyunda "Küresel Sumud Filosu" olarak anılan sivil deniz organizasyonunda yer alan gemilere, uluslararası sularda seyir halinde bulundukları sırada İsrail güvenlik unsurlarınca hukuki meşruiyeti bulunmayan, ağır ve sistematik nitelik taşıyan silahlı müdahalede bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu müdahaleyle gemilerin zorla durdurulması, sivillerin cebir ve şiddet kullanılarak alıkonulması, fiziksel saldırıya uğramaları ve insan onuruyla bağdaşmayan muamelelere maruz bırakılmaları suretiyle uluslararası hukukun en temel normlarının açık ve ağır ihlali niteliğinde olduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerin planlanması ve icrasında rol aldıkları tespit edilen ve bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli hakkında, "insanlığa karşı suç", "soykırım", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "eziyet", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarının alıkonulması" suçlarından iddianame düzenlendiği belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23