SON DAKİKA
İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor
Dünya

İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail SİHA'ları ölüm saçıyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir araç hedef alındı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, Tel Aviv yönetimi hedefin Hizbullah mensubu olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde bir aracı İHA ile 3 güdümlü füzeyle hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.

- Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

