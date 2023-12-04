  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail, çoğu çocuk en az 30 sivili daha katletti: Sınırsız katliam

Ali Sinanoğlu ilk kez Akit’e konuştu! Divan Başkanı Serdar Keskin’e sert sözler

Kış aylarının başlamasıyla uzmanlardan araç sahiplerine kritik uyarı!

İstanbul Havalimanı'nın büyük başarısı: 100'ler kulübüne girdik

5 binden fazla şehit verdik: Yer altı ortamı yer üstüne taşındı

4 Türk mühendisten Rusları nakavt edecek proje! Resmen şoke ettiler! Siz ne yaptınız böyle çocuklar

“Fon” vurgununda adı geçiyordu! Seçil Erzan, ‘Para aldığım kişilerden’ demişti! Ve AK Partili o isim istifa etti

Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık

Sonunda bu rezilliği de yaptılar! Caddenin ortasında onları görenler şok oldu! İşte “Başımıza taş yağacak” dedirten o görüntüler

İsrail’de üst düzey emniyet yetkilisi istifa etti: Şeker dağıtır gibi silah dağıtıyorlar
Dünya İsrail seviyeyi 2'ye yükseltti! Vatandaşlarına yüz karası uyarı: Bunları saklayın!
Dünya

İsrail seviyeyi 2'ye yükseltti! Vatandaşlarına yüz karası uyarı: Bunları saklayın!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:08:00 -
İsrail seviyeyi 2'ye yükseltti! Vatandaşlarına yüz karası uyarı: Bunları saklayın!

Gazze'de korkunç katliamlara imza atan işgalci İsrail vatandaşlarına bazı ülkeler için seyahat uyarısında bulundu. Siyonist rejim, İngiltere, Fransa ve Avustralya dahil çeşitli ülkelere ilişkin seyahat uyarısını güncelleyerek, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça yurt dışı seyahatlerinden kaçınmaları çağrısı yaptı.

Gazze'de sivil yerleşim yerlerine bomba yağdıran katil İsrail'in Ulusal Güvenlik Konseyi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle "İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı" ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

Seviye 2'ye yükseltildi

Buna göre, İngiltere, Fransa ve Almanya dahil Batı Avrupa'daki birçok ülke, Arjantin ve Brezilya dahil Güney Amerika'daki bazı ülkeler ile Avustralya ve Rusya’ya ilişkin seyahat uyarı seviyesi 2'ye yükseltildi.

Bu ülkelerde bulunan İsrail vatandaşlarına ek önlemler almaları tavsiye edildi.

'Seyahatleri erteleyin' uyarısı

Açıklamada, yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısı yapılırken, "Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi" uyarısı yenilendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İsrail ve Yahudi sembollerini göstermeyin"

Ayrıca, "gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi" tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, "İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları" istendi.

İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!
İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!

Gündem

İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!

İsrail’de üst düzey emniyet yetkilisi istifa etti: Şeker dağıtır gibi silah dağıtıyorlar
İsrail’de üst düzey emniyet yetkilisi istifa etti: Şeker dağıtır gibi silah dağıtıyorlar

Gündem

İsrail’de üst düzey emniyet yetkilisi istifa etti: Şeker dağıtır gibi silah dağıtıyorlar

İsrail, çoğu çocuk en az 30 sivili daha katletti: Sınırsız katliam
İsrail, çoğu çocuk en az 30 sivili daha katletti: Sınırsız katliam

Gündem

İsrail, çoğu çocuk en az 30 sivili daha katletti: Sınırsız katliam

Katil İsrail Han Yunus'taki sivilleri vurdu!
Katil İsrail Han Yunus'taki sivilleri vurdu!

Gündem

Katil İsrail Han Yunus'taki sivilleri vurdu!

İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Hollanda resmen mahkemelik oldu! Beklenmedik gelişme, bir ilk: Nedeni F-35 savaş uçakları!
İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Hollanda resmen mahkemelik oldu! Beklenmedik gelişme, bir ilk: Nedeni F-35 savaş uçakları!

Dünya

İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Hollanda resmen mahkemelik oldu! Beklenmedik gelişme, bir ilk: Nedeni F-35 savaş uçakları!

Son dakika... İsrail'den yeni katliam: Okula saldırdı! Çok sayıda ölü var
Son dakika... İsrail'den yeni katliam: Okula saldırdı! Çok sayıda ölü var

Gündem

Son dakika... İsrail'den yeni katliam: Okula saldırdı! Çok sayıda ölü var

İsrail suikast mi yapacak? Türkiye'den çok sert uyarı: Ciddi sonuçları olur
İsrail suikast mi yapacak? Türkiye'den çok sert uyarı: Ciddi sonuçları olur

Gündem

İsrail suikast mi yapacak? Türkiye'den çok sert uyarı: Ciddi sonuçları olur

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonunda bu rezilliği de yaptılar! Caddenin ortasında onları görenler şok oldu! İşte “Başımıza taş yağacak” dedirten o görüntüler
Gündem

Sonunda bu rezilliği de yaptılar! Caddenin ortasında onları görenler şok oldu! İşte “Başımıza taş yağacak” dedirten o görüntüler

Gün geçmiyor ki skandal bir olay yaşanmasın. Bir kadın, kocasına tasma taktı, yetmedi eşini sokak sokak gezdirdi. Eşini tasma ile gezdiren k..
Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşüp...
Yerel

Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşüp...

Zonguldak'ta Adem İnamoğlu, budamak için çıktığı ağaçtan düştü. Ağır yaralanan İnamoğlu, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı...
Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile
Medya

Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile

Son günlerde yaşanan iki dehşet verici olay, toplumun vicdanını derinden sarstı. Bir Ekşi Sözlük kullanıcısının bir bebeğe tecavüz ettiği id..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23