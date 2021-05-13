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Dünya İsrail Savunma Bakanı Gantz: Gazze'deki savaşı kazanıp, evdeki (savaşı) kaybetmemeliyiz
Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Gazze'deki savaşı kazanıp, evdeki (savaşı) kaybetmemeliyiz

Times of Israel'de yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, sokaklardaki şiddet olaylarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 07:30:00 -
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Gazze'deki savaşı kazanıp, evdeki (savaşı) kaybetmemeliyiz

Bam Yat, Acre, Lid ve diğer kentlerde bu gece meydana gelen olayları "şok edici" ve "mide bulandırıcı" olarak niteleyen Gantz'ın, "Gazze'deki savaşı kazanıp, evdeki (savaşı) kaybetmemeliyiz." uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.

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