İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı

İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan’da ülkenin güneyi başta olmak üzere birçok bölgede alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Sayda’nın yanı sıra Nebatiye ve İklimel-Tuffa bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirerek, hava sahasını bir kez daha ihlal etti.

Haber ajansı: Başkent Beyrut'ta uçuyor

NNA’da yer alan haberde, “İsrail savaş uçakları, Marceyun üzerinde orta irtifada, Beyrut ve çevresinde ise alçak irtifada yoğun bir şekilde uçtu” denildi.

30 Kasım'da da benzer olay

İsrail savaş uçakları 30 Kasım'da yine aynı şekilde uçuşlar gerçekleştirmişti.