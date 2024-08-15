İsrail saldırısında Gazzeli bebeğin kafası koptu!
Barbar İsrail saldırı sonucu Gazzeli bir bebek, kafası koparak şehit oldu.
Barbar İsrail saldırı sonucu Gazzeli bir bebek, kafası koparak şehit oldu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Ebu Nada ailesinin evine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.