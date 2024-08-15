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Gündem İsrail saldırısında Gazzeli bebeğin kafası koptu!
Gündem

İsrail saldırısında Gazzeli bebeğin kafası koptu!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 09:26:00 -
İsrail saldırısında Gazzeli bebeğin kafası koptu!

Barbar İsrail saldırı sonucu Gazzeli bir bebek, kafası koparak şehit oldu.

Barbar İsrail saldırı sonucu Gazzeli bir bebek, kafası koparak şehit oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Ebu Nada ailesinin evine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Yorumlar

Doğruya doğru

Zalimden daha zalim kimdir dersen, O zalimlere müdahale etmeyen engel olmayan birde üstüne onlara gemiciklerle üstlerle destek verenler ve onları savunup destekleyenler DERİM.

şüayıp

Asrımızın firavunları kahrossunlar
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