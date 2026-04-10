İsrail saldırısına Hizbullah’tan füzeli karşılık

İran ve Pakistan tarafından yapılan açıklamalarda Lübnan'ın da ateşkes kapsamında olduğu vurgulanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelişkili ifadeleri dikkat çekiyor. Trump, ilk etapta Lübnan'ın ateşkes dahilinde olduğunu belirtse de, sonrasında İsrail'in baskısıyla bu durumu reddederek saldırılara yeşil ışık yakan bir tavır sergiledi.

Pezeşkiyan: Eller tetikte

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Lübnan'ı yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Anlaşma şartlarına uyulması gerektiğini hatırlatan Pezeşkiyan, olası bir tırmanışa karşı "ellerin tetikte" olduğu mesajını vererek kararlılıklarını vurguladı.

Hizbullah'tan misilleme operasyonları

İşgalci İsrail'in saldırganlığına karşı Lübnan Hizbullah'ı da roketlerle karşılık veriyor. Örgüt, ateşkes ihlallerine misilleme olarak İsrail kontrolündeki şu yerleşim birimlerini hedef aldığını duyurdu:

Kiryat Shmona

Metula

Misgav Am

Hizbullah tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin ülke halkına yönelik saldırganlığı sona erene kadar operasyonların süreceği belirtildi