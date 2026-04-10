Gündem İsrail saldırısına Hizbullah’tan füzeli karşılık
Yücel Kaya
İşgalci İsrail, ateşkes sürecini ihlal ederek Lübnan topraklarını vurmaya devam ediyor. ABD ve İran arasında varılan ateşkes görüşmeleri sürerken, İsrail'in sürece dahil olan Lübnan'a yönelik saldırıları ilk günden bu yana durmadı.

İran ve Pakistan tarafından yapılan açıklamalarda Lübnan'ın da ateşkes kapsamında olduğu vurgulanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelişkili ifadeleri dikkat çekiyor. Trump, ilk etapta Lübnan'ın ateşkes dahilinde olduğunu belirtse de, sonrasında İsrail'in baskısıyla bu durumu reddederek saldırılara yeşil ışık yakan bir tavır sergiledi.

Pezeşkiyan: Eller tetikte

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Lübnan'ı yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Anlaşma şartlarına uyulması gerektiğini hatırlatan Pezeşkiyan, olası bir tırmanışa karşı "ellerin tetikte" olduğu mesajını vererek kararlılıklarını vurguladı.

Hizbullah'tan misilleme operasyonları

İşgalci İsrail'in saldırganlığına karşı Lübnan Hizbullah'ı da roketlerle karşılık veriyor. Örgüt, ateşkes ihlallerine misilleme olarak İsrail kontrolündeki şu yerleşim birimlerini hedef aldığını duyurdu:

  • Kiryat Shmona
  • Metula
  • Misgav Am

Hizbullah tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin ülke halkına yönelik saldırganlığı sona erene kadar operasyonların süreceği belirtildi

Yorumlar

ne desek acaba

iranı almadan önce arka bahcesi olan lübnanı bitimek bölmek gruplar arası catısmaya yol acmak israilin amacı
