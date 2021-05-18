İsrail saldırılarına kurban giden çocukların sayısı her gün artıyor

Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliye edilmek istenmesiyle başlayan gerginlik, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırıyla daha da tırmandı.

İsrail, Kudüs'teki sivil direnişi sert askeri yöntemlerle bastırmaya çalışırken Gazze'ye 10 Mayıs'ta hava saldırısı düzenledi. Gazze'deki Hamas Hareketi de İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık verdi.

Uluslararası toplumdan İsrail'in kendini savunma hakkına ilişkin açıklamalar gelirken, son dönemdeki olaylarda 64 Filistinli çocuk öldürüldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarına Filistinli direniş gruplarının karşılık vermesiyle Gazze'ye başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 61'i çocuk, 36'sı kadın 212 kişi hayatını kaybetti, en az 1400 Filistinli yaralandı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı mahallelere askerlerin düzenlediği baskınlar ve gösterilere müdahaleler sırasında ise şu ana kadar 3'ü çocuk 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

Son 20 yılda 3 binden fazla çocuk kurban

Filistin Enformasyon Bakanlığının verilerine göre, son 20 yılda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

İnsan hakları kuruluşları, İsrail'in hava saldırılarında çocukların da içlerinde olduğu sivil binaların kasıtlı olarak hedef alındığını ve Batı Şeria gibi işgal altındaki bölgelere "güvenlik gerekçesiyle" yapılan baskınlarda da İsrail askerlerinin hedef gözetmeksizin ateş açtığını belirtiyor.

Han Yunus'ta 15 çocuk hayatını kaybetti

AA muhabirinin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından aldığı bilgilere göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en küçüğü 5 aylık olmak 61 çocuk öldürüldü.

Gazze'de saldırıların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Han Yunus'ta, aynı aileden Yazen el-Masri (2) Rehaf el-Masri (10) ile Masri ailesinden İbrahim Masri (11) ve Mervan Masri (7) iki kardeş hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta yine aynı aileden Muhammed et-Tanani (3), Ethem et-Tanani (4), Emir et-Tanani (5) ve İsmail et-Tanani (6) adlarında 4 kardeşin yanı sıra, Hüseyin Hamad (11), İbrahim Hasaneyn (16) ile Muhammed Ebu Diya (5), Ammar el-Amur (11), Hammade el-Amur (13), Beşşar Samur (17) ve Halid el-Kanu (17) İsrail'in hava saldırıları sonucunda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarının en küçük kurbanı 5 aylık bebek

Beyt Lahiya bölgesine düzenlenen hava saldırısında 5 aylık bebek Muhammed Zeyn el-Attar ve kardeşleri İslam (5), Emire (6) katledildi.

Gazze'nin merkezinde de Zeyd et-Telbani (5), Hamza Ali (12), Yahya Halife (14), Halaa Riifi (14), Bera el-Gerabli (16), Fevziye Nasır Muhammed Ebu Faris (17), Lina Şerir (16) İsrail'in hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıların diğer kurbanlarından oldu.

Tevfik Ebu el-Avf (16), Tala Ebu el-Aref (12), Revan Ebu el-Avf (11)'ın yanı sıra yaşları henüz paylaşılmayan Eşkantana ailesinden Lena, Rana, Yahya, Zeyn isimli dört kardeş hayata gözlerini yumdu. Yine aynı şekilde yaşları bilinmeyen Zeyd el-Külk, Adem el-Külk, Kasi el-Külk'ün yanı sıra, Hala, Yara ve Rula isimli Külk ailesinden üç kardeş İsrail'in saldırılarında öldürüldü.

Mahmud Talebe (13) ve Refif Ebu Diyar (11) isimli iki çocuk da Gazze merkezinde İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 7 çocuk öldü

İsrail savaş uçakları, hafta sonu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) verilerine göre yaklaşık 0,5 kilometrekarelik dar bir alanda 85 bin Filistinliye ev sahipliği yapan Şati Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Saldırıda aynı aileden Yamin Ala Muhammed Ebu Hatab (6), Meryem Ala Muhammed Ebu Hatab (8), Bilal Ala Muhammed Ebu Hatab (9) ve Yusuf Ala Muhammed Ebu Hatab (11) adlı 4 çocuk daha yaşamını yitirdi.

UNRWA Sözcüsü Tamara Alrifai, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını "şoke edici" olarak niteledi.

Sivilleri hedef almadığını ve mülteci kampında Hamas üyelerinin saklandığını öne süren İsrail ordusunun iddiasını reddeden Alrifai, mülteci kamplarında Hamas veya diğer direniş gruplarının bulunmadığını ve İsrail'in dezenformasyon yaptığını belirtti.

Cibaliya bölgesindeki saldırılarda ise Besine Mahmud İsa Abid (6), Muhammed Süleyman (16), Mustafa Abid (17) ve Zekeriyya Alluş (17) hayatını kaybederken Refah bölgesinde 2 yaşındaki bebek İbrahim ez-Zentisi ile yaşı bilinmeyen Hur ez-Zamili öldürüldü.

Nasırat'taki saldırılar sırasında da Abdullah Eşref Abdullah Cevde (13) İsrail'in saldırılarının son kurbanlarından biri oldu.

Bureyc bölgesinde İsrail güçlerinin ağır bombardımanlarında da Ahmed Mahmud Havacri (14) ve Lina Muhammed Mahmud İsa (14) adlı çocuklar katledildi. Gazze'nin Dir el-Belah bölgesinde de Yusuf el-Baz (13) isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Bunun yanı sıra Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu, Filistin makamlarının paylaştığı rakamlara göre 7 çocuk daha öldürüldü ancak henüz kimlikleri paylaşılmadı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da ise şu ana kadar Raşid Ebu Ara (16), Said Ude (16) ve Zeyd Fadıl Muhammed Kaysiye (17) henüz gençliğe adım atamadan hayatını kaybetti.