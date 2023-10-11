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Gündem İsrail, saldırılarda kaç İsrailli öldü açıkladı!
Gündem

İsrail, saldırılarda kaç İsrailli öldü açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 13:34:00 -
İsrail, saldırılarda kaç İsrailli öldü açıkladı!

İsrail hükümeti bugün yaptığı açıklamada, saldırılar sonucu kaç İsrailli öldüğünü açıkladı.

İsrail hükümeti bugün yaptığı açıklamada, ‘Hamas'ın saldırılarının başlangıcından bu yana 1.200 kişinin öldürüldüğünü’ duyurdu.  

İsrail’in Çin Büyükelçiliği ise babası İsrailli ve annesi Çinli bir kişinin, Hamas tarafından kaçırıldığını belirtti. Açıklamada “İsrail doğumlu yarı Çinli Noa Argamani, Cumartesi sabahı Hamas tarafından kaçırıldı” denildi.

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