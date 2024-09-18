İsrail saldırı öncesi keşif yapmış!
Terör devleti İsrail’in Lübnan’daki saldırıları devam ediyor. Dün Hizbullah unsurlarının çağrı cihazlarının patlamasıyla hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Törenin üzerinde keşif uçakları havalandıran Soykırımcı İsrail yine bir siber saldırı düzenledi.
Başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.
NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.