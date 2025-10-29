  • İSTANBUL
Gündem İsrail saatler içinde 91 Gazzeliyi şehit etti!
İsrail saatler içinde 91 Gazzeliyi şehit etti!

İsrail ordusu, Salı akşamından Çarşamba sabahına kadar Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun hava ve kara operasyonlarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 Filistinliyi öldürdü. Bu şiddetli saldırılar, 9 Ekim’de ilan edilen geçici anlaşmanın ciddi şekilde ihlal edildiği şeklinde değerlendiriliyor. Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bir aile evine düzenlenen saldırı da dahil olmak üzere birden fazla katliam meydana geldi.

İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi genelinde gerçekleştirdiği kanlı saldırı serisinde, Salı akşamından Çarşamba sabahı saat 08:00'e kadar geçen kısa sürede 91 Filistinliyi şehit etti. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın bulunuyor. Bu eylemler, 9 Ekim'de ilan edilen geçici anlaşmanın tehlikeli ve kanlı bir ihlali olarak nitelendiriliyor.

Katliamın dağılımı ve artan tehlike

Gazze'deki hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, sabah saatlerine kadar belgelenen 91 şehidin dağılımı şu şekilde:

Kuzey Gazze: 31 şehit

Orta Gazze: 42 şehit

Güney Gazze: 18 şehit

Ağır yaralı sayısının yüksek olması ve yıkılan evlerin enkazı altında kaybolanları arama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle can kaybı bilançosunun yükselmesinden endişe ediliyor.

Son saldırılar ve korkunç katliamlar

En son gelişmelere göre, İsrail savaş uçakları Gazze ve orta kesimdeki Deyr El-Belah şehirlerine hava saldırıları düzenledi, bu da yeni şehit ve yaralılara yol açtı.

Daha önce, işgal güçleri orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Ebu Dalal ailesine ait bir evin hedef alınmas

Bu son gelişmeler, bölgedeki hassas durumu ve ateşkes anlaşmasının kırılganlığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Daily Ummah

Soyunuz kurusun, zaten kurutacafiz insallah

........

Dertli

Anlaşmaya imza atan, biz garantör olduk diyenler nerede...
