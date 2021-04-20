İsrail resmen Mescid-i Aksa'nın altını oyuyor! İşte açılan tüneller
Terör devleti İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde yaptığı çalışmalar tehlikeli boyutlara çıktı.
Terör devleti İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde yaptığı çalışmalar tehlikeli boyutlara ulaştı. Kutsal mescidin çökmesinden endişe ediliyor. Kazı çalışmalarının sesleri mescidin meydanlarında duyulmaya başladı.
İşgalci güç İsrail, Burak Duvarı ve meydana yakın bölgelerdeki kazılarını son birkaç aydır yoğunlaştırdı.
Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer Kısvani, "Arap ve İslâm ülkelerini, bu yıkımın durması için müdahaleye çağırıyoruz" dedi.
Aksa'nın altındaki tüneller işte böyle görüntülendi.