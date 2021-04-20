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Dünya İsrail resmen Mescid-i Aksa'nın altını oyuyor! İşte açılan tüneller
Dünya

İsrail resmen Mescid-i Aksa'nın altını oyuyor! İşte açılan tüneller

Terör devleti İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde yaptığı çalışmalar tehlikeli boyutlara çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 08:31:00 -

Terör devleti İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde yaptığı çalışmalar tehlikeli boyutlara ulaştı. Kutsal mescidin çökmesinden endişe ediliyor. Kazı çalışmalarının sesleri mescidin meydanlarında duyulmaya başladı.

İşgalci güç İsrail, Burak Duvarı ve meydana yakın bölgelerdeki kazılarını son birkaç aydır yoğunlaştırdı.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer Kısvani, "Arap ve İslâm ülkelerini, bu yıkımın durması için müdahaleye çağırıyoruz" dedi.

Aksa'nın altındaki tüneller işte böyle görüntülendi.

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