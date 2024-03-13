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Gündem İsrail Refah'ta yardım dağıtım merkezini vurdu!
Gündem

İsrail Refah'ta yardım dağıtım merkezini vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 17:32:00 -
İsrail Refah'ta yardım dağıtım merkezini vurdu!

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentinde yardım dağıtım merkezini bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Siyonistler, Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını Ramazan ayında da sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde UNRWA'ya ait bir yardım dağıtım merkezini vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

UNRWA Sözcüsü Juliette Touma ise, "Refah'taki bir UNRWA depo/dağıtım merkezinin vurulduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

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