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Gündem İsrail polisinin öldürdüğü şehit imamın komşuları konuştu! Yürek sızlatan detay
Gündem

İsrail polisinin öldürdüğü şehit imamın komşuları konuştu! Yürek sızlatan detay

Yeniakit Publisher
2024-04-30 22:13:00 - 2024-04-30 22:35:55

Mescidi Aksa'ya girmeye çalışırken işgalci İsrail polisi tarafından acımasızca öldürülen şehit imam Hasan Saklanan'ın ailesi vefat haberiyle yıkılırken; görev yaptığı mahalle sakinleri Saklanan'ın Filistinlilere yapılanlar nedeniyle her zaman ağladığını belirterek "Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun." dedi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan 4 çocuk babası 34 yaşındaki Hasan Saklanan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bir organizasyonla dün Ürdün’e gitti.

Sınırdan geçip Kudüs’e gitti

İddiaya göre, pasaportunu yanına alan Saklanan, sınır kapısından Filistin topraklarına geçti. Müslümanların mescidi olan ancak işgal nedeniyle siyonistlerin kontrolünde bulunan Mescidi Aksa’ya girmeye çalışan Saklanan, İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail polisi tarafından öldürüldü

İçeri alınmayan Saklanan, cebinde taşıdığı bıçakla, bölgeye ziyaretleri kesmek amacıyla Müslümanları kışkırtan İsrail polisini yaraladı. Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Hasan Saklanan’ın Şanlıurfa İl Müftülüğünde 6 yıldır kadrolu imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Aileye haberi mahalle muhtarı verdi

İmamın görev yaptığı kırsal Kepez Mahallesindeki ailesine acı haberi mahalle sakinleri verdi. Acı haberi alan imamın eşi Fatma Saklanan, gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını, komşuları teselli etmeye çalışırken, yetim kalan çocukları ise annelerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı.
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Mahalle muhtarı İbrahim Bozancı, "Mekanı cennet olsun. Bizim caminin imamıydı. Oraya gideceği hiç kimsenin aklına gelmezdi. Ben Urfa’da ölüm haberini aldım. 4 tane küçük çocuğu geride kaldı. Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.

"Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun"

Acılı haber ile şoka uğradıklarını belirten mahalle sakinlerinden Ömer Bozkuş, “Gayet sakin biriydi. Bizim köyün imamıydı. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun” şeklinde konuştu.

"Filistinliler için hep ağlardı"

Mahalle sakinlerinden Salih Bozancı ise imamın Gazze olaylarına çok üzüldüğünü, ne zaman İsrail askerleri, Filistinlileri öldürse sürekli onlar için ağladığını söyledi.

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