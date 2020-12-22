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Aktüel İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale
Aktüel

İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:22:49 -
İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasını protesto etmek için düzenlediği gösteriye müdahale etti, çıkan olaylarda bir polis hafif şekilde yaralandı.

Batı Kudüs'teki Merkez Otobüs Terminali yakınında toplanan 1000'den fazla Ultra-Ortodoks Yahudi, Yahudilerin dini okulunda (Yeşiva) eğitim gören 20 yaşındaki bir gencin askere gitmeyi reddettiği gerekçesiyle gözaltına alınmasını protesto etti.

Yolu trafiğe kapatan göstericiler ile İsrail polisi arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Polis, yolu yeniden trafiğe açmak için TOMA'lardan göstericilerin üzerine su sıksa da Ultra-Ortodoks Yahudiler eylemlerine devam etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olaylar sırasında bir polis hafif şekilde yaralandı.

​​​​​- Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-OrtodoksYahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de tepki gösteriyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına neden oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve fazla çocuk sahibi oldukları için sayıları giderek artıyor.

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