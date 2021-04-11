İsrail polisinden kendi milletvekiline saldırı
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Filistinlilere destek gösterisine katılan İsrail milletvekilini tartakladı. Olay büyük infiale neden olurken polisin gösterdiği aşırı şiddet akıllara George Floyd vakasını getirdi.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilere destek için düzenlenen gösteriye müdahale ederek Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Ofer Cassif'i darp etti.
Çok sayıda barış yanlısı İsrailli aktivist, zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.
Şeyh Cerrah Mahallesindeki protestoda göstericiler, "işgali durdur", "işgale hayır", "Şeyh Cerrah Filistindir" yazılı pankartlar taşıdı.
İsrail işgali karşıtı sloganlar atan göstericilere, Ortak Arap Listesi Bloku'nun Yahudi milletvekili Cassif de destek verdi.
İsrail polisinin göstericilerden dağılmalarını istemesi üzerine bölgede tansiyon yükseldi.