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Dünya İsrail polisinden Filistinli gence insanlık dışı muamele
Dünya

İsrail polisinden Filistinli gence insanlık dışı muamele

Bebek katili İsrail polisi, Şeyh Cerrah mahallesindeki bir evin kapısını kırarak Filistinli bir gence acımasızca saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:20:00 -

İşgalci İsrail, Filistin’deki zulmüne devam ediyor. İsrail polisi, Şeyh Cerrah mahallesindeki bir evin kapısını kırarak zorla içeriye girdi ve Filistinli bir gence acımasızca saldırdı.

Saldırı anı anbean kameralarla görüntülenirken, İsrail polisinin zulmü sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

139 kişi öldü, 950 kişi yaralandı

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli yaşamını yitirdi, 950 Filistinli yaralandı.

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