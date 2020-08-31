İsrail polisi Kudüs'te 4 Filistinliyi gözaltına aldı
KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin ana girişlerinden olan El-Amud Kapısı yakınlarında 4 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, El-Amud Kapısı yakınlarında 3'ü genç kız 4 Filistinliyi darbettikten sonra gözaltına aldı.
Söz konusu Filistinlilerin Kudüs'ün kuzeydoğusundaki El-İseviyye beldesi sakinlerinden olduğu ifade edildi.
İsrail polisinden, gözaltına alma sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail güçleri, çeşitli gerekçelerle işgal altındaki Kudüs'te Filistinlileri gözaltına alıyor.