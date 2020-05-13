İsrail polisi dini festivalde sosyal mesafeye uymayan 320 Yahudiyi gözaltına aldı

İsrail’de Yahudilerin kutladığı bir festivalde sosyal mesafeye uymayan 320 kişi gözaltına alındı.

İsrail’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, kutlamaların en fazla 20 kişi olarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştirilebileceği açıklanmıştı. Ancak Yahudiler tarafından her yıl kutlanan dini bir festivalde sosyal mesafe kuralına uyulmadı. İsrail polisi, festivale katılan 320 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail’de bugüne kadar 16 bin 539 korona virüs vakası görülürken 262 kişi de hayatını kaybetti.