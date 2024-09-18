İsrail "Patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla Gazze'de 96 bin evi yıktı

İşgal rejimi, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait yaklaşık 96 bin evi "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla yıktığını kabul etti.

İşgal medyasında yer alan haberlere göre, "Dün Refah’ta patlamanın yaşandığı ve 4 israil askerinin ölümüne, 5 askerin yaralanmasına neden olan bina, HAMAS’ın Refah’ta patlayıcı yerleştirdiği binalardan sadece birisi." ifadeleri kullanıldı.

İşgalcilerin Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te başlattığı kara işgalinde bu yana "Gazze'de birçok askerin ölümüne neden olan bomba yerleştirilmiş binalar tehdidinin, Refah'ta patlayıcı yerleştirilmiş mahalleler tehdidi olarak bilinir hale geldiğinin" öne sürüldüğü haberde, Gazze Şeridi'nde 14 bini Refah kentinde olmak üzere Filistinlilere ait yaklaşık 96 bin evin "patlayıcı yerleştirildiği" iddiasıyla yıkıldığı belirtildi.

Haberde, "Refah'ta tek bir patlayıcı yerleştirilmiş bina değil, birlikte bomba yerleştirilmiş 30-40 binadan oluşan gruplar bulunuyor. Birine yerleştirilen küçük bir kamera, güçlerimizin ne zaman girdiğini tespit etmek ve uzaktan patlatma mekanizmasını devreye sokmak için yeterli." iddiasında bulunuldu.

Gazze hükümeti medya ofisinin 15 Eylül'de yayınladığı verilere göre, işgal saldırıları sonucunda 350 bin ev tamamen ya da kısmen yıkıldı. 80 bin ev de kullanılamaz hale geldi.

İşgal saldırılarında ayrıca 825 cami ile 3 kilisenin tamamen ya da kısmen yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. (İLKHA)