İsrail ordusunun gizli birlikleri Filistinli gençlere suikast düzenliyor

İsrail ordu güçlerine bağlı gizli birimlerin, Batı Şeria'da yaşayan Filistinli gençleri sistematik suikastlarla hedef aldığı bildiriliyor.

El Cezire'nin aktardığı habere göre, İsrail ordusuna bağlı olan ve "Musta'ribin" olarak anılan askeri birimler suikastların arkasında. Söz konusu birim Arap gibi yaşayan ve bu şekilde Filistinlilerin arasına sızmayı başaran İsraillilerden müteşekkil. Bu askeri birimler Filistinlilere yönelik üstü örtülü tutuklama, suikast, sabotaj ve istihbarat eylemlerinde bulunuyor.

İsrail'in suikastları

Suikastların sonuncusu, geçtiğimiz günlerde Ramallah şehrinin Umm eş Şayaret mahallesinde gerçekleştirildi. 24 yaşındaki Ahmed Fahd, İsrail güçlerince vurularak öldürüldü.

İlk olarak İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Fahd, daha sonra sırtından yakın mesafeden vurularak yol kenarına bırakıldı. Fahd bir süre sonra ağır şekilde yaralanmasının sonucu olarak kan kaybından yaşamını yitirdi. Fahd'in ailesi herhangi bir suçu olmadığını, birkaç hafta içerisinde evlenmek için hazırlık yaptığını ifade etti. Ailesinin aktardığı bilgiye göre İsrail istihbaratı bir süre sonra aileyi arayarak "özür diledi."

"Al Haq" isimli insan hakları örgütünün temsilcilerinden Şavan Cebarin'in açıklamasına göre söz konusu suikastlar son dönemde artış gösteriyor. İsrail bu suikastları sistematik olarak gerçekleştiriyor. Gece saatlerinde Ramallah'a gelen İsrail askerleri Filistinlileri gözaltına almaya ve hedef alarak öldürmeye başlıyor.

Bölgedeki insan hakları örgütleri, İsrail güçlerinin Filistinlileri keyfi olarak öldürdüklerini belirtiyor. Buna göre bölgedeki ölümlerin yüzde 95'i çatışma haricinde yaşanan ve "gerek olmayan" öldürme eylemleri sonucu yaşanıyor.

İsrail'in suikastlarının bölgedeki gerilimi artıran ana etken olduğu ifade ediliyor.