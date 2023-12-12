  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’de bu da oldu! Ağlamaklı, sesi titreyen ihtiyarlar bir anda saldırgan kuduz köpeklere dönüşebiliyor

İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu!

İmamoğlu bile buna şaşırmıştır! O karar, herkesi şoke etti! “Breh! Breh! Breh” diye duyurdu

Hayırdır mafya mısınız? Türk futbolu bunlardan temizlensin

Dünya otomotiv devi Renault’dan flaş “Türkiye” adımı! Apar topar bunu yapma kararı aldılar

Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis

Gölün hemen yanında 540 milyar dolarlık 'beyaz altın' keşfedildi! Her yerden fışkırıyor

Bunlar süper ahmak! Zevzekliğin dik alasına işte böyle imza attılar! Yavşak kadar cücüğe teslim olup, uşaklık ediyorlar

Kripto Para Platformu Stablex satıldı bakın hisselerini kim aldı

Erdoğan’dan jeneriklik gol! O uyanıklar, işte şimdi çok fena çuvallayacak! Reis ellerinden böyle aldı
Gündem İsrail ordusundan şok itiraf
Gündem

İsrail ordusundan şok itiraf

Yeniakit Publisher
2023-12-12 14:20:00 -
İsrail ordusundan şok itiraf

Gazze'deki savaşta son dakika... İsrail'de 'friendly fire' depremi! Ordu kendi askerlerini öldürdü, iki asker araçla ezildi

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada Gazze'deki kaybının 105'e çıktığını duyurdu. Açıklamada en dikkat çekici nokta, Gazze'deki kara işgalindeki 105 kaybın 20'sinin 'dost ateşi' ya da diğer kazalar sonucu öldüğü oldu. The Times of Israel gazetesinin ordu muhabiri Emanuel Fabian, 13 askerin işgale katılan arkadaşları tarafından yanlışlıkla vurulduğunu yazdı. 13 asker hava saldırısı, tank ya da silahın ateşlenmesiyle öldü. Kanal 12 Televizyonunda yer alan haberde ise, İsrail ordusunun çatışmanın başından bu yana 1210 yaralı askeri "engelli" olarak tasnif ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, çatışmanın başından bu yana 307 mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Fabian'ın verdiği bilgiye göre, iki asker ise zırhlı araçların altında kalıp ezilerek öldü. İsrail ordusunun bombardımanında şarapnel yarası alan iki asker de yine kayıp listesine girdi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti
Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

Gündem

Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi serbest bırakıldı! İsrail askerine attığı tokatın ardından Filistin'in sembolü haline gelmişti

İsrail askerinin karşısına çıkarak Gazze şarkısını söyledi! Sonra olanlar sizi şaşırtacak
İsrail askerinin karşısına çıkarak Gazze şarkısını söyledi! Sonra olanlar sizi şaşırtacak

Sosyal Medya

İsrail askerinin karşısına çıkarak Gazze şarkısını söyledi! Sonra olanlar sizi şaşırtacak

Kassam Tugayları İsrail askeri kampına sızdı
Kassam Tugayları İsrail askeri kampına sızdı

Gündem

Kassam Tugayları İsrail askeri kampına sızdı

İşgalci askerler havaya uçtu! İsrail askeri noktalarına saldırı: Hedefler tam isabet!
İşgalci askerler havaya uçtu! İsrail askeri noktalarına saldırı: Hedefler tam isabet!

Dünya

İşgalci askerler havaya uçtu! İsrail askeri noktalarına saldırı: Hedefler tam isabet!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23