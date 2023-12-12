İsrail ordusundan şok itiraf

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada Gazze'deki kaybının 105'e çıktığını duyurdu. Açıklamada en dikkat çekici nokta, Gazze'deki kara işgalindeki 105 kaybın 20'sinin 'dost ateşi' ya da diğer kazalar sonucu öldüğü oldu. The Times of Israel gazetesinin ordu muhabiri Emanuel Fabian, 13 askerin işgale katılan arkadaşları tarafından yanlışlıkla vurulduğunu yazdı. 13 asker hava saldırısı, tank ya da silahın ateşlenmesiyle öldü. Kanal 12 Televizyonunda yer alan haberde ise, İsrail ordusunun çatışmanın başından bu yana 1210 yaralı askeri "engelli" olarak tasnif ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, çatışmanın başından bu yana 307 mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Fabian'ın verdiği bilgiye göre, iki asker ise zırhlı araçların altında kalıp ezilerek öldü. İsrail ordusunun bombardımanında şarapnel yarası alan iki asker de yine kayıp listesine girdi.



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