İsrail ordusundan Lübnan’daki Hizbullah hedefine İHA saldırısı

İsrail, Lübnan’ın güneyinden birliklerine yönelik gerçekleştirilen tanksavar füzesi saldırısının ardından bölgedeki bir Hizbullah hedefini İHA ile vuran İsrail, saldırıyı gerçekleştiren grubu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

İran-İsrail savaşının 4. gününde Lübnan sınırı da hareketlendi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Lübnan’ın güneyinden İsrail askerlerine yönelik tanksavar füzesi fırlatıldı.

Bu saldırıya karşılık olarak bölgede keşif uçuşu yapan bir insansız hava aracı (İHA), füzenin ateşlendiği noktadaki Hizbullah hedefini tam isabetle vurdu.

Saldırı anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, hedef alınan binanın büyük bir patlamayla yerle bir olduğu görüldü.

IDF, operasyonda tanksavar saldırısını düzenleyen Hizbullah üyesi ve beraberindekilerin öldürüldüğünü teyit etti.

Bölgede tansiyonun yükselmesiyle birlikte İsrail ordusu, kuzey sınırındaki birliklerini tahkim etmeye devam ediyor.

 

