  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail ordusu yaralı Filistinlinin ambulanstan askerlerce alınmaya çalışılmasını savundu
Aktüel

İsrail ordusu yaralı Filistinlinin ambulanstan askerlerce alınmaya çalışılmasını savundu

AA kameramanının kaydettiği görüntülerin gerçeği bütünüyle yansıtmadığını öne süren İsrail ordusu, ambulanstan zorla indirmeye çalıştıkları yaralı Filistinliyi askerlere saldırmakla suçladı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:23:48 -
İsrail ordusu yaralı Filistinlinin ambulanstan askerlerce alınmaya çalışılmasını savundu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'da AA kameramanı Hişam Ebu Şakra'nın kaydettiği ve yaralı bir Filistinlinin ambulans içinde İsrail askerlerince zorla alınmaya çalışıldığı anı yansıtan görüntünün gerçeği bütünüyle yansıtmadığını iddia ederek olayı savundu.

Ebu Şakra'nın Ürdün Vadisi'nde çektiği ve İsrail askerlerinin kapılarını açtığı ambulansın içinden ilk yardım görevlisi tarafından tedavi edilen Filistinli bir yaralıyı zorla almaya çalıştığını gösteren görüntü Filistin ve uluslararası basında geniş yankı buldu.

Bunun üzerine İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla olayı savunurken, görüntünün gerçeği bütünüyle yansıtmadığını ileri sürdü.

İsrail ordusunun basın ofisinden AA muhabirine gönderilen yazılı açıklamada, dün Ürdün Vadisi'nin Tayasir köyü yakınında yaklaşık 100 Filistinlinin "şiddet içerikli" gösteri düzenlediği kaydedildi.

Göstericilerin İsrail askerlerine taşın yanı sıra molotof kokteyli attığı öne sürülürken, askerlerin de karşılık olarak protestocuları dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.

Görüntüde yer alan Filistinlinin İsrail askerlerine molotof kokteyli ve taş attığı, yakalanmamak için de yakındaki bir ambulansa gizlendiği iddiasının yer aldığı açıklamada, "Şüphelinin sis bombası nedeniyle hafif şekilde yaralandığı yönündeki iddialardan haberdarız. Söz konusu video yanıltıcı, montajlanmış, önyargılı ve şiddet içeren gösteriyi ve İsrail ordusu güçlerine karşı şiddeti yansıtmıyor." denildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek
Ekonomi

Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek

Tarım Sigortaları Havuzu, 2021 yılında risk kapsamına alınacak olan ürün ve bölgeler ile prim desteği oranlarını açıkladı. Konuya ilişkin ka..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay