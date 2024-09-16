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Dünya İsrail ordusu tavuk çiftliğini bombaladı: 2 Filistinli şehit
Dünya

İsrail ordusu tavuk çiftliğini bombaladı: 2 Filistinli şehit

Yeniakit Publisher
2024-09-16 11:09:00 -
İsrail ordusu tavuk çiftliğini bombaladı: 2 Filistinli şehit

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tavuk çiftliğine düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tavuk çiftliğine düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları Refah kentinin kuzeybatısında Filistinli "Ebu Şaar" ailesine ait bir tavuk çiftliğine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haberde, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 337 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Editör: Daily Ummah

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Yorumlar

Hasso

O tavuklar hamas mücahidi oldugu icin oldurmustur, tipki bebekler gibi
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