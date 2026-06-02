İsrail ordusu Kudüs Üniversitesi'ne baskın düzenledi
İsrail ordusu Kudüs Üniversitesi'ne baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün güneydoğusundaki Ebu Dis beldesinde bulunan Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi.

Kudüs Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda İsrail askeri aracının üniversite yerleşkesine girdiği, ağır silahlı askerlerin kampüs içerisinde konuşlanarak öğrenci ve çalışanlar arasında paniğe neden olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre İsrail askerleri bazı öğrencileri durdurarak sorguya çekti. Operasyonun ardından askerlerin bölgeden ayrıldığı, ancak herhangi bir gözaltı işleminin gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Kudüs'te gözaltılar ve yeni kısıtlamalar

Öte yandan İsrail güçlerinin pazar akşamı da Doğu Kudüs'teki İseviyye beldesinin doğu girişinde bir Filistinli kadını gözaltına aldığı ve aracına el koyduğu bildirildi.

Ayrıca Kudüs'ün kuzeyindeki Zaim kontrol noktasında dört Filistinli gencin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Hizma beldesi çevresindeki askeri önlemleri artırdığı, bölgede çok sayıda kontrol noktası kurduğu da aktarıldı.

"Mescid-i Aksa'da yeni bir fiili durum oluşturulmak isteniyor"

Kudüs Valiliği Sözcüsü Maruf er Rifai ise İsrail'in Mescid-i Aksa'daki uygulamalarının giderek arttığı uyarısında bulundu.

Rifai, yaptığı açıklamada İsrail bayraklarının Mescid-i Aksa içerisinde açılması ve yerleşimci baskınlarının genişletilmesinin Kudüs'te yeni bir fiili durum oluşturma girişiminin parçası olduğunu savundu.

Ayrıca bu adımların İslam Vakıfları İdaresi'nin yetkilerini zayıflatmayı amaçladığını ifade etti.

Pazar günü yüzlerce İsrailli yerleşimcinin Mağripliler Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girdiği bildirildi.

Filistinli yetkililere göre yerleşimciler Kubbetü's-Sahra çevresine kadar ilerledi, İsrail bayrakları açtı, dini ritüeller gerçekleştirdi ve Aksa yerleşkesinde İsrail marşı söyledi.

Söz konusu olaylar, Kudüs'te güvenlik geriliminin ve kutsal mekanlar üzerindeki tartışmaların yeniden tırmandığı bir dönemde yaşandı.

Kaynak: Mepa News

