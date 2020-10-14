  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail ordusu Esed rejimine ait iki askeri noktayı imha etti
Aktüel

İsrail ordusu Esed rejimine ait iki askeri noktayı imha etti

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:00:02 -
İsrail ordusu Esed rejimine ait iki askeri noktayı imha etti

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Suriye-İsrail sınırındaki askerden arındırılmış bölgede Beşşar Esed rejimine ait iki askeri noktayı imha etti.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yer alan haberde, İsrail ordusuna ait özel kuvvetlerin üç hafta önce Suriye sınırındaki askerden arındırılmış bölgeye gizli bir operasyon yaptığı belirtildi.

Askerlerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nden sınırı geçerek Esed rejimine ait iki askeri noktayı imha ettiği ifade edildi.

Saldırının, Esed rejiminin sınırdaki tampon bölgede artan askeri varlığıyla Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı "ihlal" etmesine karşılık yapıldığı dile getirildi.

- İsrailli yetkili saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de saldırıya ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak haberi doğruladı.

İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşları sırasında Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin ardından, 1973'te İsrail ile Suriye arasındaki savaş sonrasında Suriye, bölgenin yüzde 5'ini geri almıştı.

İki ülke arasında 1974'te Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması imzalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım
Gündem

AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım

Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajı eski Türkiye'de “genelkurm..
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin
Teknoloji

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin "Arma"sını kullanacaklar

Kazakistan ordusunun, Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8x8'i kullanmaya hazırlandığı bildirildi.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay