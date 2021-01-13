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Dünya İsrail ordusu çürüğe çıktı
Dünya

İsrail ordusu çürüğe çıktı

Barbar İsrail ordusunun içinde bulunduğu psikolojik buhran, bu defa Siyonistler tarafından itiraf edildi...

Yeniakit Publisher
2021-01-13 10:10:00 -
İsrail ordusu çürüğe çıktı

 Münübe Yılmaz 

İsrail Parlamentosu Knesset’te Hükümeti İzleme Komisyonu Başkanı Ofer Shelah, psikolojik sorunlar nedeniyle çürük raporu olan askerlik çağına gelmiş gençlerin sayısındaki artışa dikkat çekerek, bunun önüne geçilmesi için çareler aranması gerektiğini ifade etti.

Shelah, İsrail ordusunun içinde bulunduğu vahim durum hakkında şunları söyledi: ‘İsrail ordusunda çürük raporları alanların sayısındaki artış korkutucu. Ordu gözlerimizin önünde yok oluyor. Askerlik çağına gelmiş gençlerin üçte biri çürük raporu alıyor. Hükümet nerede? Hiçbir iş yapmıyor.’

Bundan önce de Haaretz gazetesi, 2020’de çürük raporu alan gençlerin oranında rekor kırıldığını yazmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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