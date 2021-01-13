İsrail ordusu çürüğe çıktı

Münübe Yılmaz

İsrail Parlamentosu Knesset’te Hükümeti İzleme Komisyonu Başkanı Ofer Shelah, psikolojik sorunlar nedeniyle çürük raporu olan askerlik çağına gelmiş gençlerin sayısındaki artışa dikkat çekerek, bunun önüne geçilmesi için çareler aranması gerektiğini ifade etti.

Shelah, İsrail ordusunun içinde bulunduğu vahim durum hakkında şunları söyledi: ‘İsrail ordusunda çürük raporları alanların sayısındaki artış korkutucu. Ordu gözlerimizin önünde yok oluyor. Askerlik çağına gelmiş gençlerin üçte biri çürük raporu alıyor. Hükümet nerede? Hiçbir iş yapmıyor.’

Bundan önce de Haaretz gazetesi, 2020’de çürük raporu alan gençlerin oranında rekor kırıldığını yazmıştı.