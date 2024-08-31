  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beklenmedik gelişme! Başkan Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı isim affını istedi

Gazze'de can kaybı 40 bin 691’e yükseldi

Zerre kadar da olsa utanın vesayetçiler! 28 Şubat zulmünden dekanlığa giden yol

Çinli otomobil devi BYD, onu işe aldı! Çin devinin gözü Türkiye'de

Çinliler Adana ve Denizli'yi gözüne kestirdi! Herkes şaştı kaldı

Netflix'ten Türkiye düşmanı dizi! Mehmeçiğe 'çirkin' iftira

Trump'tan Harris'e cevap: O ülkeden yürüyerek geçen ilk kişiyim...Sözleri gündemi salladı

Fenerbahçe zikren iflas etti! Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı da solladı! Ama başarıyla değil maalesef…

Türkiye ve Irak'tan Süveyş'e alternatif dev proje! Tüm dünya, yaşananları şaşkınlıkla izliyor

Galatasaray’dan şok açıklama gelebilir bu akşam! "Bir stoperimiz tamamen yok olabilir" deniyordu! Bu sefer ne olacak peki…
Dünya İsrail ordusu, Cenin'de katliam yaptı!
Dünya

İsrail ordusu, Cenin'de katliam yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-08-31 22:43:00 -
İsrail ordusu, Cenin'de katliam yaptı!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e yönelik saldırılarında Emced Mustafa İbrahim Salih ve Mustafa Emin Talal Abdullah'ın öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise ekiplerin, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen 2 Filistinlinin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalıştığı ancak İsrail ordusunun engeline takıldığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı çalışanlarından birinin ise Cenin'in batısındaki Es-Sile el-Harisiyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda şarapnel parçasıyla yaralandığı aktarıldı.

Kızılay ekiplerinin ayrıca biri başından vurulan bir çocuk olmak üzere iki yaralıyı hastaneye naklettiği aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA ise İsrail ordusunun Cenin'de yaşayan Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek, Cenin'in doğusunda çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, Cenin'deki bir sebze pazarını da ateşe verdi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir İsrail buldozeri taşıdığı yanan bir cismi, Cenin çarşısındaki sebze tezgahlarının üzerine attı.

Çıkan yangında, iki sebze dükkanı ile 50 sebze tezgahı kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 25 dakika sonra bölgeye girişlerine izin verilen Filistin Sivil Savunma ekiplerinin çıkan yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 4. gününde devam ediyor.

Kaynak: AA

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23