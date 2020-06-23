İsrail OHAL'i uzattı

Münübe Yılmaz

İsrail parlamentosu, KOVİD salgını nedeniyle ilan ettiği olağanüstü hal düzenlemelerini 45 gün daha uzattığını açıkladı. İsrail parlamentosu Knesset bu sabah, olağanüstü hal (OHAL) düzenlemelerinin 45 gün daha uzatılmasına izin veren tasarıyı ikinci ve üçüncü oturumda yapılan oylamadan sonra kabul etti. Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre İsrail Yayın Kurumu (İBA) söz konusu OHAL düzenlemelerinin, maske kullanmayanlara uygulanan cezanın 200 yerine 500 sekele çıkarılmasını da dahil eden bir takım düzenlemeler ile virüsün yayılmasını engelleyeceğini bekliyor. İsrail'de salgının yayılması ile durdurulan tren seferleri, 89 gün sonra dün yeniden faaliyete geçirildi. İsrail'de geçmiş dönemde vaka sayılarında gözle görülür düşüş yaşadı. Ancak, kısıtlamaların azalmasıyla vakalarda bir artış başlamıştı. İsrail’de salgının etkili olmaya başlamasından bu yana 21 binden fazla vaka kaydedilirken, 307 kişi de virüs sebebiyle hayatını kaybetti.